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"تعليم الأقصر" تجهز لجنتين لاختبار المرشحين لشغل 1518 وظيفة للمعلمين

الإثنين، 04 مارس 2019 02:33 م
"تعليم الأقصر" تجهز لجنتين لاختبار المرشحين لشغل 1518 وظيفة للمعلمين المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح عبد اللطيف أحمد عمران مدير التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن بدء إختبارات المرشحين لوظائف المعلمين، والتى كانت قد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم لتعيين مدرسين لسد حاجتها فى التخصصات المختلفة، حيث تم تجهيز لجنتين بمركز التطوير التكنولوجى بمنطقة العوامية لإختيار 1518 معلما من أصل 2629 متقدما بالمخافظة طبقا لاحتياجات المديرية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالأقصر أعلنت عن حاجتها بعد إنتهاء لجان فحص إحتياجات الإدارات التعليمية بالمحافظة من عملها، لـ 1340 معلم بالتعليم العام طبقا للتخصصات الاتية: (اللغة العربية – الرياضيات – اللغة الانجليزية – الفلسفة – الدراسات الاجتماعية – رياض الاطفال – التربية الفنية – الحاسب الألى – التربية الزراعية – التربية الموسيقية)، وإحتياج مديرية الاقصر بالتعليم الفنى الى 178 معلماً.


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