تصاعد أدخنة من مجمع محاكم المنصورة بسبب إشعال عامل النار فى أوراق قديمة

سادت حالة من الهلع بين أفراد أمن مجمع محاكم المنصورة، قبل قليل، بعد انتشار بعض الأدخنة من الدور الثاني بالمجمع.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من أمن مجمع محاكم المنصورة بتصاعج دخان من الدور الثاني بالمجمع.