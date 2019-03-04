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تركيب أول جراج متعدد الطوابق بالمنصورة لحل أزمة المرور.. محافظ الدقهلية: يسع 12 سيارة

الإثنين، 04 مارس 2019 04:00 ص
تركيب أول جراج متعدد الطوابق بالمنصورة لحل أزمة المرور.. محافظ الدقهلية: يسع 12 سيارة
الدقهلية شريف الديب
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أوشكت محافظة الدقهلية على الانتهاء من تركيب وعمل أول جراج معدنى متعدد الطوابق على سطح الأرض، وذلك كأحد الحلول لحل أزمة المرور بمدينة المنصورة وتكدس السيارات على جانبى الطرق، مما يشكل عائقا كبيرا فى للحركة المرورية بالمدينة، وقد انتهت بالفعل تركيب أول وحدة والتى سوف تكون جاهزة للعمل خلال أيام، وذلك بمنطقة المشاية السفلية بجوار حديقة شجرة التابعة لحى غرب المنصورة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الدقهلية لاختيار اكثر الأماكن ازدحاما بالمدينة.

وقال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية: إن الجراج الجديد الذى يتسع لـ12 سيارة يعمل وفقا لأحدث الأنظمة العالمية، وتم مراعاة كافة معايير السلامة والأمان، ويتم اليوم تجربته تمهيدا لتشغيله فورا، مضيفا شاروبيم أن هذا الجراج يمثل نقلة حضارية لمدينة المنصورة، وهو البداية لإنشاء 12 جراجا فى أماكن الاختناقات المرورية بالمدينة، كما إنه سوف يساعد على التخفيف من مشكلة الانتظار الخاطئ التى تعانى منها مدينة المنصورة والتى ظلت لسنوات محل شكوى دائمة من أبنائها.

من جانبه أكد أحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة أن هذه الجراجات ستكون فى أمان كامل، وتساعد فى حل الأزمة خاصة وأن الحراج لا يأخذ مساحة كبيرة من الأرض، بالإضافة إلى أن المشروع سوف يقضى على تحكم السياس فى المواطنين.

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