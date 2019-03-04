تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.35% خاسرا عدد 4.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1412.58 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.3 مليون دينار بحرينى.

وقاد التراجعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 23.42% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.21%، سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.99%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.60% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.26% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.55%، فيما ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 80.81% مدفوعا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 4.55%.