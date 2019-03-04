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تحرير 156 محضرًا تموينيًا فى 3 مراكز بالمنيا

الإثنين، 04 مارس 2019 11:27 ص
تحرير 156 محضرًا تموينيًا فى 3 مراكز بالمنيا مخبز بلدى - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات
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حررت مديرية التموين بالمنيا 156 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التى تم تنظيمها بمراكز المنيا و سمالوط وديرمواس للمرور على الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع مفتشى إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين ضمن تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية ومنع استغلال المواطنين .

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 141 محضراً ضد أصحاب المخابز البلدية حيث تنوعت المخالفات ما بين ( نقص وزن ، نظافة ، عدم الإعلان عن الأسعار ، مخالفة المواصفات ، عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ) ، ومصادرة 3 طن دقيق بلدى مدعم فى السوق السوداء بمركز ديرمواس ، بالإضافة إلى تحرير15 محضرا ًضد أصحاب المحلات التجارية المخالفة للقوانين المنظمة ، وتم تحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

 


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