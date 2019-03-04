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"تحالف مكافحة الإرهاب" يدعو إلى استئصاله واجتثاثه من جذوره

الإثنين، 04 مارس 2019 04:00 م
"تحالف مكافحة الإرهاب" يدعو إلى استئصاله واجتثاثه من جذوره القائد العسكرى للتحالف الفريق أول راحيل شريف
الرياض (أ ش أ)
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عرض "التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب"، اليوم الاثنين، آلية بناء وتنفيذ مبادراته فى المجالات الفكرية والإعلامية والعسكرية ومحاربة تمويل الإرهاب، أمام ممثلى الدول الأعضاء تمهيداً للبدء فى تنفيذها - وذلك خلال الاجتماع الذى عقد بمقر التحالف بالعاصمة السعودية (الرياض) .

وصرح اللواء طيار محمد بن سعيد المغيدى، أمين عام التحالف فى كلمته - خلال الاجتماع، بثتها وكالة الأنباء السعودية - إلى أهمية تحقيق تطلعات وزراء دفاع دول التحالف الذين وفروا كل سبل النجاح فى الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف، ووضعوا الأسس اللازمة للبدء فى منظومة عمل تحقق الأهداف التى اجتمعت إرادتهم السياسية على تحقيقها.

وأكد اللواء المغيدى، أن المجتمعات الإسلامية عانت طويلًا من آفة الإرهاب، وأن محاربته أصبحت فى مقدمة الأولويات، مشيرا إلى أن التحالف يسعى للقضاء على هذه الآفة .

ومن جهته، أكد القائد العسكرى للتحالف، الفريق أول راحيل شريف - فى كلمته خلال الاجتماع - إلى أن الأهمية البالغة للتحالف حيث يتيح فرصة بذل الجهود لمحاربة الإرهاب .

وأضاف أن الإرهابيين لديهم القدرات ويعملون معاً، وأنهم ليسوا مجرد تنظيم "داعش" أو "القاعدة" أو "بوكوحرام"، أو غيرها من التنظيمات الإرهابية التى تتردد أسماؤها، بل أكثر من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن هناك داعمين ومموّلين وخلايا نائمة، وأنهم يشكلون تهديداً كبيراً وخطرا داهما يجب التصدى له ومحاربته .

 


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