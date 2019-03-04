بوتين : الأحداث الرياضية الكبرى تهدف إلى توحيد الشعوب

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأحداث الرياضية الكبرى تهدف إلى توحيد الشعوب وليس تقسيمها،مشيرا إلى أن أنها المهمة الإنسانية للرياضة.

وقال بوتين في تصريحات -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية امس الأحد - " يجب عقد أكبر عدد من الأحداث الثقافية والرياضية، التي تهدف إلى توحيد الدول والشعوب والأمم" .. مشيرا إلى أن بلاده سوف تساهم في هذا الجهد، وسوف يتم تنظيم مسابقات كبرى في مختلف الألعاب الرياضية وعلى مختلف المستويات، لافتا إلى تقديم عرض لاستضافة الألعاب الجامعية العالمية في ياكاتيرنبرج.

وفي وقت سابق، أعرب بوتين عن ثقته في أن روسيا يمكن أن تستضيف الألعاب الجامعية العالمية في ياكاتيرنبرج عام 2023..مشيرا إلى أنه إذا اختيرت روسيا، ستصمم برنامجا خاصا لتلك الألعاب.