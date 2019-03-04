بنس يلتقى زعيم المعارضة الفنزويلى ويعرب عن دعم واشنطن له

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، التقى زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو.

وغردت الخارجية الأمريكية على حسابها بموقع تويتر قائلة: "نحن نقف مع الرئيس خوان جوايدو بصفته الرئيس الشرعى لفنزويلا، وسنظل ثابتين حتى يتم استعادة حريتكم"، وأرفقت صور للقاء بنس وجوايدو فى كولومبيا.

وأعلن جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلى الذى نصب نفسه رئيسا لفنزويلا يناير الماضى فى تحد للرئيس نيكولاس مادورو، عن عودته للبلاد ودعا فى تغريدة عبر تويتر، أنصاره إلى التظاهر فى كل أنحاء البلاد، الاثنين، تزامنا مع عودته من كولومبيا.