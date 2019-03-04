انهاء 77% من الخطة الاستثمارية لموانى البحر الأحمر لعام 2018/2019

البحر الأحمر - عماد عرفة

اجتمع اليوم، اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، مع الإدارات المعنية بالهيئة، لمتابعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019، المدرج لها 365 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 77% من أعمال الخطة، والتى تتضمن استكمال تنفيذ أعمال التطوير، ورفع كفاءة موانئ نويبع – شرم الشيخ – سفاجا – الغردقة – السويس.

كما تم، الانتهاء من بناء وتوريد (2) قاطرة بحرية، بقوة شد 70 طن، ومن المنتظر دخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة، واستكمال بناء (2) قاطرة قوة شد (55 طن)، ولنش إرشاد لزيادة معدلات القطر والإرشاد لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وكذلك بناء وتوريد (2) مجموعة مكافحة التلوث البحرى، كل مجموعة مكونة من (لنش مكافحة التلوث البحرى بالزيت ولنش خدمة مساعد و لنش جمع قمامة)، وحواجز عائمة ورفع كفاءة المساعدات الملاحية بموانئ السويس وسفاجا، وكذا توريد وتركيب معدات تأمين الموانئ ضد خطر الإرهاب، وعدد (2) سيارة إطفاء وكاميرا مراقبة حرارية بميناء بورتوفيق.

وفى نفس السياق تم متابعة بعض المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها بالتمويل الذاتى ومنها تنفيذ اعمال رفع كفاءة الرصيف الجنوبى بميناء السويس وتطوير الساحات الخلفية للرصيف وإنشاء منطقة انتظار الشاحنات خارج ميناء سفاجا ورفع كفاءة الارصفة البحرية والساحات الخلفية بميناء نويبع وشدد صالح على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة بالهيئة لسرعة الانتهاء من أعمال الخطة قبل نهاية العام المالى الحالى.

على جانب آخر، ناقش صالح مع اعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالهيئة إجراءات السلامة والصحة المهنية بموانئ الهيئة وملاحظات وتوصيات لجنة المرور على الموانئ التابعة وشدد على ضرورة توفير المعدات اللازمة لمكافحة الحريق بكافة المنشآت والوحدات التابعة بالهيئة والشركات والجهات العاملة بموانى الهيئة.

ووجه، بالمرور الدورى على المنشآت والوحدات البحرية التابعة، والعمل على احتواء الأزمة أو الكارثة، والسيطرة على الحدث بسرعة بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية، والعمل على تلافى كافة الملاحظات من خلال تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، مع الالتزام بالمرور الدورى على كافة موانئ الهيئة.