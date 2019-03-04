انطلاق bt100 أكبر حفل لمجتمع الأعمال بحضور شخصيات عامة ونجوم المجتمع

كتب - أحمد يعقوب

انطلقت منذ قليل، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، فعاليات احتفالية bt100 التى تعد أبرز حدث اقتصادى يشهده مجتمع المال والأعمال فى مصر، بحضور كبار المسئولين ورجال الأعمال وقيادات الشركات والبنوك الكبرى العاملة فى السوق المحلية المصرية.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور وتكريم المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وتكريم، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ومن رجال الأعمال منصور عامر، وأشرف شيحة، ورؤساء وقيادات البنوك المصرية، وحشد كبير من نجوم المجتمع والشخصيات العامة.

وشهد الاقتصاد المصرى على مدار 3 سنوات تنفيذ أجرأ وأكبر برنامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى العصر الحديث، ويتضمن هيكلة الدعم وخفض الدين العام وعجز الموازنة وتحفيز الاستثمار وزيادة إيرادات السياحة، وتتضافر جهود وعناصر النجاح بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والبنوك ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص.

ويشارك هذا العام فى BT 100 أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية.

ويقوم بتنظيم احتفالية "bt100"، مؤسسة "اليوم السابع" الصحفية، ومجلة Business Today، أحد الأذرع الإعلامية القوية لمجموعة "إعلام المصريين"، أكبر المجموعات الإعلامية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتزامن احتفالية هذا العام مع احتفالات مجلة Business Today بمرور 25 عامًا على تأسيسها، وتهدف الاحتفالية إلى تكريم نخبة من الوزراء وقادة القطاع الاقتصادى الذين أثروا بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة الناتج المحلى، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التطور المتزايد وحجم الإسهامات التى دعمت بها الشركات الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

وتضم لجنة التحكيم والتقييم الخاصة بالجوائز، عدد من الشخصيات العامة رفيعة المستوى، حيث تعتمد اللجنة على الدراسات والأبحاث السوقية التى تستخدم عدد من المعايير معايير لتقييم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق بمساهمة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين فى الشئون الاقتصادية.

وتعتبر bt100 احتفالية شكر وعرفان لقادة القطاع الحكومى والخاص والشركات على دورهم المهم والفعال فى النهوض بالاقتصاد المصرى، ولحث الشركات الأخرى على تحسين الأداء، وتطوير أساليبها وقدراتها التسويقية ومهاراتها البيعية.

ويقام هذا الحدث برعاية مؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية كبرى، وتشمل البنك التجارى الدولى CIB، وشركة "بيبسيكو" الرائدة فى مجال المواد الغذائية، والشركة المصرية للإتصالات WE والشرقيون للتنمية العقارية OUD وشركة "ماونتن فيو" الرائدة فى المجال العقارى، ومجموعة طلعت مصطفى العريقة، والأهلى للتنمية العقارية "صبور"، وشركة "سويفل" للنقل التشاركى، وشركة "جوميا" التى تعد من أفضل منصات الشراء الإلكترونى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى وشركة بلتون للإستشارات المالية، وشركة الجيوشى للصلب وشركة "شنايدر إليكتريك" بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.

ويقوم بتنظيم bt100 شركة POD الشركة الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، إحدى شركات مجموعة "إعلام المصريين"، وتقوم المجموعة بإدارة العمل الإعلامى والصحفى من خلال الالتزام بتقديم محتوى إعلامى هادف ضمن الضوابط والمعايير الرسمية للإعلام المصرى.