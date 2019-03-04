video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انطلاق اجتماع مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية فى فيينا

الإثنين، 04 مارس 2019 12:21 م
انطلاق اجتماع مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية فى فيينا يوكيا أمانو
فيينا(أ ش أ)
إضافة تعليق

انطلقت أعمال اجتماع مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية، صباح اليوم الاثنين، بمقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وقال السفير الدكتور خالد الجندان سفير السعودية فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى فيينا - "إن الاجتماع يعقد فى أجواء إيجابية، موضحا أنه سيكون هناك تنسيق بين المجموعة العربية المشاركة فى الاجتماع".

ومن جهته، قال السفير صادق معرفى سفير الكويت فى فيينا "إن الاجتماع هادئ.. ونأمل أن يحقق أهدافه فى تفعيل دور الوكالة دوليا".

ومن المقرر أن يعقد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوكيا أمانو مؤتمرا صحفيا فى وقت لاحق اليوم.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت، فى وقت سابق، أنه من المتوقع أن تتضمن مناقشات مجلس محافظى الوكالة تقييم إجراءات السلامة النووية للعام الجارى ومراجعة التقنية النووية والتحقق والرصد لالتزام إيران فى ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015.. مشيرة إلى أن الاجتماع سيتناول أيضا تطبيق الضمانات بكوريا الشمالية وتنفيذ اتفاق ضمانات معاهدة عدم الانتشار فى سوريا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكالة الطاقة الذرية تحذر من الضغط عليها بشأن عمليات التفتيش

فيينا

وكاله الطاقه الذريه

النمسا

الوكاله الدوليه للطاقه




لا تفوتك
الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة