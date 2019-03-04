انطلاق اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف الأفريقية بالقاهرة

كتب - إسلام سعيد

انطلقت اليوم الاثنين اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن برئاسة أحمد الوكيل، فى ختام فعاليات ملتقى مصر الرابع للاستثمار والذى تستضيفه القاهرة على مدار 3 أيام بمشاركة اتحادات وغرف التجارة الممثلين لـ 76 دولة من أفريقيا، والدول العربية، والإسلامية، والأوروبية.

وانطلقت مساء السبت الماضى فعاليات ملتقى مصر الرابع للاستثمار كأولى الفاعليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة واتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية والعربية والمتوسطية، تحت عنوان "معا إلى أفريقيا".

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، واتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الاجتماع يهدف إلى مد جسور التعاون الاقتصادى المرتقب مع القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن الدورة الحالية لملتقى مصر الرابع للاستثمار شهدت مشاركة بارزة لكبار الشخصيّات الرسميّة المصريّة والعربيّة والأجنبيّة، حيث شارك به 34 رئيس اتحاد غرف افريقية و18 رئيس اتحاد غرف عربية و46 رئيس اتحاد غرف اسلامية و16 رئيس اتحاد غرف أورومتوسطية، كما شارك بالمؤتمر عدد من الوزراء العرب منهم وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير.

وأضاف الوكيل خلال تصريحات له على هامش الاجتماع، أن مجتمع الأعمال الأفريقي بادر إلى مد جسور التعاون مع كبريات البلاد والتكتلات في العالم، وكان أولها في بكين عبر إنشاء الغرفة الأفريقية الصينية من أجل تنمية التبادل التجارى والاستثمارى، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها قارتنا الأفريقية.