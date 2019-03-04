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انتشال جثة شاب مجهول من نهر النيل بالقناطر الخيرية

الإثنين، 04 مارس 2019 11:05 م
انتشال جثة شاب مجهول من نهر النيل بالقناطر الخيرية جثة- أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، اليوم الاثنين، جثة شاب غريق فى العقد الثالث من العمر، طافية بمياه النيل بشبرا الخيمة ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد ياسر منصور، مدير إدارة المسطحات المائية بالقليوبية، يفيد بالعثورعلي جثة لشاب غريق أمام نادي وزارة الري أمام كمين المظلات بشبرا الخيمة، وتم استخراج الجثة، وتبين أنها لجثة شاب في العقد الثالث من العمر، مجهول الهوية، طوله حوالي 150 سم، يرتدي تيشيرت كحلي أسفله بلوفر أسود، ولا يوجد معه أي متعلقات تثبت شخصيته، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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