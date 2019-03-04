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اليوم.. ختام المؤتمر الثانى "مشكلات الأمن الاجتماعى" بكلية آداب القناة

الإثنين، 04 مارس 2019 02:00 ص
اليوم.. ختام المؤتمر الثانى "مشكلات الأمن الاجتماعى" بكلية آداب القناة جامعه القناة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس: إن قسم الاجتماع بالكلية يختتم اليوم الاثنين مؤتمره الدولى الثانى بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة تحت عنوان "مجتمع المخاطر ومشكلات اﻷمن الاجتماعى فى الوطن العربى تحديات الواقع واستشراف المستقبل" تحت رعاية الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور حسين أنور أمين المؤتمر، والدكتورة سحر حسانى رئيس قسم علم الاجتماع ومقرر المؤتمر.

وأشار عميد كلية الآداب إلى أن المؤتمر على مدار يومين ناقش 6 محاور، المحور الأول تحت عنوان "مجتمع المخاطر واﻷمن الاجتماعى أبعاد المفهوم ودلالته" والمحور الثانى يدور حول المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية، وأثرها على اﻷمن الاجتماعى - والتحديات الاجتماعية - المخاطر التكنولوجية - والتحديات النفسية - التحديات الثقافية - والتحديات الاقتصادية - والتحديات السياسية - والتحديات الصحية.

يتلخص المحور الثالث للمؤتمر فى العلوم الاجتماعية ومشكلات الأمن الاجتماعى ودور الجغرافيا فى المشكلات البيئية والسياسية والصحية المعاصرة - العلوم السياسية، وتفسيرها لمشكلات الأمن الاجتماعى - مشكلات الأمن من وجهة نظر القانون - المخاطر، والتحديات المجتمعية من وجهة النظر التاريخية والفلسفية - العلوم التربوية والأمن الاجتماعى والاقتصادى، العلوم الطبية والتحديات الصحية والمجتمعية، ويتناول المحور الرابع مجتمع المخاطر واﻷمن الاجتماعى للفئات المهمشة، والتحديات التى تواجه المرأة واﻷطفال والشباب وكبار السن والفقراء.

يدور المحور الخامس حول قناة السويس واﻷمن الاجتماعى، وقناة السويس الجديدة والحد من المشكلات المجتمعية لإقليم القناة، وقناة السويس والمخاطر البيئية- والتنمية المستدامة.

كما تطرق المؤتمر فى محوره السادس إلى وسائل وآليات تحقيق الأمن فى الوطن العربى - الدولة وسياسات الحماية والرعاية الاجتماعية - التشريعات وسبل تحقيق الأمن الاجتماعى – دور الأسرة ومنظمات المجتمع المدنى.

 


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