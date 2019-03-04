اليوم.. انطلاق مؤتمر "وطن رقمى" لغرفة تكنولوجيا المعلومات

كتبت: هبة السيد

يفتتح اليوم الإثنين أعمال المؤتمر السنوى "وطن رقمى" والذى تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس الجارى، برعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى الاستثمار.

وتنفذ الوزارة خطة لتقديم نحو 25 خدمة حكومية اليكترونيا بداية من 30 يونيه المقبل تدريجيا وذلك عبر مراكز الخدمات البريدية ومراكز خدمة المواطنين وبوابة الحكومة الاليكترونية و"الكول سنتر" وتطبيقات الهاتف المحمول.

كان الدكتور عمرو طلعت،قد اكد خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار، أن وزارته لديها خطة تقوم على نمو حجم الصادرات الرقمية والبالغة 3.2 مليار دولار وذلك بنسبة 12% سنويا خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وكشف أن تكنولوجيا المعلومات تساهم بنسبة 4% من الناتج المحلى ونخطط للوصل بها إلى 5% خلال العامين المقبلين.