video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 08:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليابان تعلن تقديم منحة للعراق بقيمة 83 ألف دولار

الإثنين، 04 مارس 2019 08:00 ص
اليابان تعلن تقديم منحة للعراق بقيمة 83 ألف دولار رئيس وزراء اليابان
أ ش أ
إضافة تعليق


أعلنت السفارة اليابانية لدى بغداد، اليوم الأحد، تقديم منحة للعراق بقيمة 83 ألف دولار لتأهيل مستشفى في محافظة كركوك.
وذكرت السفارة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن السفير الياباني ناوفومي هاشيموتو وقّع مع رئيس الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية أحمد الهيتي عقد المنحة البالغ 83 ألف دولار من برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للمنح الأهلية ومشاريع الأمن الإنساني لتزويد مستشفى الحويجة في كركوك بأجهزة طبية.

وأضاف السفارة أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة الطبية في مدينة الحويجة والمناطق المحيطة بها بعد تحريرها من تنظيم (داعش) الإرهابي، مبينة أن المنحة تأتي في إطار برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للمنح الأهلية ومشاريع الأمن الإنساني من قِبل حكومة اليابان، لتحقيق نتائج فورية لتحسين الظروف المعيشية للمجتمع المحلي.

وتابعت السفارة أن حكومة اليابان نفذت أكثر من 90 مشروعًا من هذا النوع منذ عام 2003 في جميع أنحاء العراق في مختلف المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والفقر والرفاهية العامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. راهب يستخدم الكتاب البوذى مع مقطوعات موسيقية لزيادة عدد المصلين باليابان

اليابان

بغداد

العراق




لا تفوتك
الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة