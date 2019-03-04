اليابان: التزام واشنطن بالدفاع عن حلفائها لم يتغير

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أكد كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا اليوم (الإثنين) أن طوكيو تعتزم مواصلة العمل عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.

جاء ذلك التصريح تعليقا على قرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بوقف التدريبات العسكرية السنوية (العزم الرئيسى وفرخ النسر) واستبدالها بتدريبات محدودة مصغرة لدفع جهود السلام مع كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن سوجا قوله للصحفيين ردا على سؤال حول أى تأثير محتمل على تغيير السياسة الراهنة، إنه يعتقد أن التزام واشنطن بالدفاع عن حلفائها، ومن ضمنهم اليابان، لم يتغير.