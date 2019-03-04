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"الورق الأهلية" ترفع مخلفاتها الصناعية المتراكمة بالإسكندرية

الإثنين، 04 مارس 2019 09:49 ص
"الورق الأهلية" ترفع مخلفاتها الصناعية المتراكمة بالإسكندرية المخلفات الصناعية - ارشيفية
كتبت آية دعبس
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قامت شركة الورق الأهلية بالإسكندرية، برفع مخلفاتها الصناعية التى تراكمت خلال الفترة الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أثناء زيارتها لمقر الشركة الأسبوع الماضى، لاستعراض خطة الشركة، لإقامة محطة صرف صناعى متطورة تعمل على تدوير المياه، وترشيد استهلاكها بشكل يحمي البيئة، ويحافظ على الموارد الطبيعية.

وتوجه عدد من المتخصصين بجهاز شئون البيئة بفرع الإسكندرية للشركة لمعاينة الوضع فى الشركة، والتأكد من إزالة جميع المخلفات المتراكمة فى الجهة الخلفية للشركة، حيث تم تصوير المكان بعد رفع المخالفات، تنفيذا لتوجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال زيارتها للشركة.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد قامت الأسبوع الماضي بجولة تفقدية في شركة الورق الأهلية بالإسكندرية، وتم توجيه المسئولين بالشركة بسرعة تصحيح أوضاع الشركة للحد من التلوث والحفاظ على البيئة بإصحاح الوضع البيئي للمصنع، والالتزام بالاشتراطات البيئية، وقامت بتحرير بعض المخالفات، بسب عدم التزام الشركة ببعض قواعد السلامة البيئية، مطالبة بتصحيح الوضع في خلال أسبوع على أن يتم متابعة الإجراءات التى تم اتخاذها.

 

 

 


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