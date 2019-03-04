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الإثنين، 04 مارس 2019 11:19 ص
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المرور تضبط 4600 مخالفة أبرزها 30 حالة متعاطى مخدرات أعلى الطرق السريعة

الإثنين، 04 مارس 2019 11:01 ص
المرور تضبط 4600 مخالفة أبرزها 30 حالة متعاطى مخدرات أعلى الطرق السريعة رجال المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرورعدة حملات مرورية، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.    

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 4600 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1958 مخالفة تجاوز سرعات، كما ضبطت الحملات المرورية 30 متعاطى للمواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

 

 

 


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