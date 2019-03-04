"القومى للمرأة" بالإسماعيلية يطلق فعاليات مبادرة الإحتفال بالمرأة المصرية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أنطلقت اليوم بمحافظة الإسماعيلية، أولى فعاليات مبادرة الإحتفال بالمرأة المصرية برعاية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، وبرئاسة ماجدة النويشى مقررة الفرع ومشاركة عضوات المجلس، وبحضورسعيد عبد الغنى المشرف على المبادرة من الأمانة العامة بالقاهرة حيث يتضمن البرنامج حملات طرق الأبواب بمراكز وقرى المحافظة، ومقابلة سيدات القرى والنجوع للتعرف على أهم المشاكل والمعوقات وتسجيلها لرفعها للأمانة العامه، ووضع حلول مع الأجهزة التنفيذيه لهذه المشاكل، وتفعيل مبادرة لأنى رجل وعدد من الندوات على مستوى المحافظة

وأكدت النويشى على أن الاحتفال بالمرأة المصرية 2019 له طابع خاص ومميز بمحافظة الإسماعيلية برعاية المحافظ الداعم للمرأة الإسمعلاوية، حيث تستمرالإحتفالات على مدار 15يوم، تتضمن عدة برامج وهناك مخيمات فى الحدائق العامه ستشمل العديد من الانشطة المختلفة مابين معارض وفنون وثقافه ومباريات كره قدم نسائية وإبراز التراث الإسمعلاوي

وأشارسعيد عبد الغنى المشرف العام على المبادرة من الأمانة العامه إلى ان برنامج اليوم تضمن حملة طرق الابواب التى نفذتبمركزومدينة التل الكبير بقرى الظاهرية و أبو عاشور، والجزيرة الخضراء والقصاصين والملاك وكان هناك لقاءات مع أهالى القرى وإلقاء الضوء على أهداف ورسائل المبادرة وأهمها، ساندى بلدك، بلدك سر قوتك، الام مدرسة ، مبادرة 2 كفاية وتكافل وكرامه ،ومبادرة 100 مليون صحة، بمشاركة اعضاء الفرع محافظة الإسماعيلية - ولقاء جماهيرى على هامش إحتفالية المراة المصرية أصل الحكاية ، كما تم التعريف عن نبذة لما تم مناقشتة، والتعريف بالمجلس القومى للمرأة، ومكتب شكاوى المراة والخدمات التى يقدمها للسيدات، والخدمات التى تقدمها الحكومة بمحافظة الإسماعيلية

كما تناولت حملة لأنى رجل أهميه دور الرجل بجانب المرأة كداعم ومساند لها و مسئول عنها وصاحب قراروبيده احتواء كثير من المشكلات التى تؤثر على امن واستقرار المرأة بصفه خاصة والأسرة بصفه عامة، وتتضمن رسائل الحملة، دعم عمل المرأة ، ودعم المرأة فى التعليم ،ومناهضة العنف ضد المراة،تشجيع المرأة فى بيئة العمل، مساعدة المرأة فى الأعمال المنزلية