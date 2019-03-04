القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو هيروين بمثلث الرعب فى القليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بالتعاون مع ضباط وحده مباحث مركز شبين القناطر، من القبض على عاطل بحوزته كمية من مسحوق الهيروين وسلاح أبيض.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بتردد عاطل على منطقة مثلث الرعب بالقليوبية، وترويج الحشيش المخدر.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، وعقب تقنين الإجراءات، قامت قوة أمنية بقيادة النقيبان محمود الغزالى وأحمد الشامى معاونى مباحث المركز، من القبض على المدعو" سامح. ب .س " 43 عاطل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 500 جرام، ومبلغ مالى 340 جنيه، وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواه".

وبمواجهته أمام المقدم محمد عبدالله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع. تحرر عن ذلك المحضر رقم 4355 لسنة 2019 م جنح مركز شبين القناطر، وتوالت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.