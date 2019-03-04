video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو هيروين بمثلث الرعب فى القليوبية

الإثنين، 04 مارس 2019 01:00 م
القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو هيروين بمثلث الرعب فى القليوبية هيروين - صورة أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بالتعاون مع ضباط وحده مباحث مركز شبين القناطر، من القبض على عاطل بحوزته كمية من مسحوق الهيروين وسلاح أبيض.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بتردد عاطل على منطقة مثلث الرعب بالقليوبية، وترويج الحشيش المخدر.
 
جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، وعقب تقنين الإجراءات، قامت قوة أمنية بقيادة النقيبان محمود الغزالى وأحمد الشامى معاونى مباحث المركز، من القبض على المدعو" سامح. ب .س " 43 عاطل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 500 جرام، ومبلغ مالى 340 جنيه، وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواه".
 
وبمواجهته أمام المقدم محمد عبدالله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع. تحرر عن ذلك المحضر رقم 4355 لسنة 2019 م جنح مركز شبين القناطر، وتوالت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 5 طن سردين مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

اخبار مصر

القليوبية

هيروين

عاطل

اخبار الحوادث




لا تفوتك
تعرف على ملامح وأهداف مشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات

تعرف على ملامح وأهداف مشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات

تفخيخ العقول والأدمغة.. خطة الإخوان لسرقة شباب مصر عبر "السوشيال ميديا".. الجماعة تمارس قصفا ذهنيا للمراهقين وأبناء 30 يونيو.. وتروج للعدمية وعدم الانتماء و"الأممية الدينية" بالأكاذيب وحروب الجيل الرابع

تفخيخ العقول والأدمغة.. خطة الإخوان لسرقة شباب مصر عبر "السوشيال ميديا".. الجماعة تمارس قصفا ذهنيا للمراهقين وأبناء 30 يونيو.. وتروج للعدمية وعدم الانتماء و"الأممية الدينية" بالأكاذيب وحروب الجيل الرابع

شادى محمد فى حوار لـ"سوبر كورة": الأهلى لا ينسى نجومه بس اللى يجرى ورا الفلوس مش عايزين نعرفه.. إذا صعد الأحمر للقمة لن يتنازل عنها حتى لو تعاقد الزمالك مع ميسى..وأنا لو رئيس الأهلى هشترى الشحات ولو بمليار جنيه

شادى محمد فى حوار لـ"سوبر كورة": الأهلى لا ينسى نجومه بس اللى يجرى ورا الفلوس مش عايزين نعرفه.. إذا صعد الأحمر للقمة لن يتنازل عنها حتى لو تعاقد الزمالك مع ميسى..وأنا لو رئيس الأهلى هشترى الشحات ولو بمليار جنيه

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تحبها بالبيض ولا الثوم؟ أغرب طرق شرب القهوة فى العالم

تحبها بالبيض ولا الثوم؟ أغرب طرق شرب القهوة فى العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة