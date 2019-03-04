القبض على عاطل بحوزته طبنجة وكيلو بانجو فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز القنطرة غرب من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة عيار 9 مم" و3 طلقات من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام بدائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد ثروت رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه بالقبض على المتهم "غ.ن.ع" 23 عاما عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة 9مم " و3 طلقات من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلوجرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.