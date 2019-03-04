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القبض على سائق السيارة المتسبب فى مصرع 3 أطفال فى المنوفية

الإثنين، 04 مارس 2019 10:58 ص
القبض على سائق السيارة المتسبب فى مصرع 3 أطفال فى المنوفية ضبط متهم - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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تمكنت مباحث السادات بمديرية أمن المنوفية، من ضبط سائق السيارة النقل المتسبب فى مصرع 3 أطفال إثر إصطدام سيارته بهم حال مرورهم طريق كفر داود- السادات، بجوار كوبر السمك، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع 3 أطفال أحدهما تدعى "جنى محمود عبد الحى" 4 سنوات، وذلك إثر إصطدام سيارة بهم حال مرورهم طريق كفر داود – السادات، بجوار كوبر السمك.

على الفور، انتقلت 3 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف بالمحافظة، شادى نبوى البدرى مشرف عام الاسعاف بالمحافظة، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات، على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، وتم ضبط السائق، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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