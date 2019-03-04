video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الغرفة الإسلامية تبحث تأسيس شركات لتنفيذ مشروعات فى الدول الأعضاء

الإثنين، 04 مارس 2019 03:26 م
الغرفة الإسلامية تبحث تأسيس شركات لتنفيذ مشروعات فى الدول الأعضاء الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الاسلامية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
أكد الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الاسلامية، ضرورة الاتفاق على مشروعات فى الدول التى تشهد انعقاد اجتماعات الغرفة الإسلامية، مشيراً إلى أن الغرفة الإسلامية تبحث تأسيس شركات يمثل فيها رؤساء الغرف المختلفة من أجل تنفيذ مشروعات حقيقة على أرض الواقع.
 
وأضاف الشيخ صالح كامل خلال اجتماع الغرفة المنعقد في القاهرة، أن الاجتماعات السابقة للغرفة كان يحدث فيها توافقات ورؤى فقط، لكن ما نحتاجه فعليا هو تأسيس كيانات يمكن لها أن تنفذ مشروعات على أرض الواقع سواء فى أفريقيا أو آسيا.
 
وأوضح رئيس الغرفة الإسلامية، أن الغرفة انتهت إلى انتخاب هيئة مكتب الغرفة وكذلك اعتماد نتائج الدورة 27 للغرفة والتى انعقدت فى اندونيسيا خلال 2018.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشيخ صالح كامل يترأس اجتماعات الغرفة الإسلامية ويشييد ببرنامج مصر الإصلاحى

اختيار علاء عز أمينا للغرف الأفريقية وحسام بحرية أمين مساعد

الغرف الإسلامية

اخبار الاقتصاد

الشيخ صالح كامل

اجتماع الغرقة الاسلاميه




لا تفوتك
البنك المركزى يحذر من تداول أوراق نقدية عليها كتابات أو رسومات

البنك المركزى يحذر من تداول أوراق نقدية عليها كتابات أو رسومات

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة