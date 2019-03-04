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"الصيادلة": استمرار تلقى طلبات الراغبين بالترشح للانتخابات لليوم الثانى

الإثنين، 04 مارس 2019 12:30 م
"الصيادلة": استمرار تلقى طلبات الراغبين بالترشح للانتخابات لليوم الثانى استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات الصيادلة
كتبت آية دعبس
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واصلت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة عملها لليوم الثانى على التوالى، فى تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة وكافة مقاعد النقابات الفرعية. 
 
وأوضحت اللجنة أنه سيتم بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على منصب النقيب العام لصيادلة مصر، والـ 12 مقعد الخاص بمجلس النقابة العامة، بينما تفتح مقار النقابات الفرعية أبوابها أمام الراغبين فى الترشح على منصب النقيب الفرعى، وكافة مقاعد المجالس الفرعية.
 
وأضافت أن الأوراق المطلوبة للترشح هى صورة كارنية النقابة، وصورة البطاقة الشخصية، وإيصال رسم الترشح بقيمة 1جنيه، وسيكون آخر يوم لتلقى طلبات الترشح الثلاثاء 12مارس، وسيكون اعلان القوائم الاولية من الاربعاء 13مارس الى الجمعة 15مارس ، والتنازلات من السبت 16مارس الى الاثنين 18مارس، وسيتم اعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19مارس الى الخميس 21مارس، وبالنسبة للطعون فتبدأ من يوم الجمعة 22مارس إلى الأحد 24 مارس، وسيكون النظر فبها واعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الاثنين 25 مارس إلى الخميس 28مارس.
 
يذكر أنه فى اليوم الأول لفتح باب تلقى طلبات الترشيح لمقاعد النقابة العامة الـ13وصل أعداد المرشحين ل57 مرشحا، من بينهم 6 مرشحين على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، كما وصل عدد المرشحين بالمحافظات 233 مرشحا، وذلك على 195مقعدا.
 
استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات الصيادلة (1)
استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات الصيادلة 

استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات الصيادلة (2)
استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات الصيادلة 

استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات الصيادلة (3)
استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات الصيادلة

استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات الصيادلة (4)
استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات الصيادلة

استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات الصيادلة (5)
استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات الصيادلة

استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات الصيادلة (6)
استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات الصيادلة

استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات الصيادلة (7)
استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات الصيادلة 

استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات الصيادلة (8)
استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات الصيادلة
 

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