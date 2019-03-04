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السيطرة على حريق بشقة سكنية بالقناطر الخيرية دون خسائر بالأرواح

الإثنين، 04 مارس 2019 11:31 ص
السيطرة على حريق بشقة سكنية بالقناطر الخيرية دون خسائر بالأرواح حريق - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق بشقة بدائرة مركز القناطر الخيرية، دون خسائر بالأرواح، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير ادارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بشقة بناحية شارع سيد عبد الجليل الخرقانية دائرة المركز.

 

على الفور، توجه المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

 

بالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالدور الأراضى، بمنزل مكون من ثلاثة طوابق، ملك المدعو "و.ص .م" 45 سنة، بالمعاش، ومقيم ذات الناحية، واتت النيران على بعض محتويات غرفة النوم، لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح .

 

بسؤال مالك الشقة، أيد ذلك وارجع نشوب الحريق حدوث ماس كهربائى، ولم يشتبه فى ذلك جنائيا.

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2797 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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