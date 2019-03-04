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السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بترويج عملات مقلدة بالمعادى

الإثنين، 04 مارس 2019 11:59 ص
السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بترويج عملات مقلدة بالمعادى تجارة العملة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهما بترويج عملات ورقية مقلدة بالمعادي.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبد المجيد وحسام فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار.
 
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين أنور أحمد، مالك مصنع ملابس، ووائل فاروق، جزار، بحيازة عملة ورقية مقلدة متداولة قانونا داخل البلاد بقصد الترويج، "خمس وعشرون ورقة نقدية من فئة المائتي جنيه مصري"، مصطنعه علي غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة علي النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمهما بأمر تقليدها .
 

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