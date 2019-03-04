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العالمى ينخفض 0.67%..

الذهب يتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام

الإثنين، 04 مارس 2019 01:33 م
الذهب يتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام ذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب قبل قليل فى سوق الصاغة المصري بقيمة 6 جنيهات عقب تراجع سعر أوقية الذهب عالميا، بنسبة 0.67%، لتنخفض الأوقية من 1293 دولار إلى 1287 دولار فى إطار مسلسل استمرار تراجع سعر الذهب للأسبوع الثانى على التوالى.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى..

عيار 18 : 540 جنيها

عيار 21 : 630 جنيها

عيار 24 : 720 جنيها

الجنيه : 5040 جنيها

السعر العالمي : 1287 دولار

يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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