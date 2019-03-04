الداخلية تضبط 4 أشخاص فى الإسكندرية بحوزتهم كيلو هيروين

كتب محمود عبد الراضي

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 4 أشخاص بالإسكندرية لإتجارهم فى المواد المخدرة وبحوزتهم كيلو جرام لمخدر الهيروين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأسكندرية قيام "مسعود.ا" سبق اتهامه فى قضية "مخدرات"، و"حمدي.م" و"عبد الله.ا" و"وليد.ح" وجميعهم مُقيمون بالكيلو 36 بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع وبخاصة مخدر الهيروين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بأحد الأكمنة المُعدة لذلك أثناء استقلالهم سيارتى ملاكي وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الهيروين)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمخدر بقصد الإتجار.