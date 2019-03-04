video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط سيارة أجرة بالطريق الدائرى محملة بـ 15 ألف قرص مخدر

الإثنين، 04 مارس 2019 11:27 ص
الداخلية تضبط سيارة أجرة بالطريق الدائرى محملة بـ 15 ألف قرص مخدر المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
نجحت قوات تأمين الطريق الدائرى بالجيزة، فى ضبط أحد الأشخاص بحوزته 15 ألف قرص مخدر بقصد الإتجار.
 
بدأت تفاصيل الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالاشتراك مع قوة أمنية تابعة للأمن المركزى، بمديرية أمن الجيزة بأعمال التأمين أعلى منطقة صفط اللبن بالطريق الدائرى "اتجاه الوراق" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، تمكنوا من ضبط"إسماعيل .ح.م"  مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح - بمحافظة أسيوط، أثناء استقلاله سيارة أجرة، وبحوزته " 1500 شريط لعقار الأبتريل المخدر، بإجمالى 15 ألف قرص) داخل شنطة بلاستيكا.
 
واعترف المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط شخصين بحوزتهما 15 كيلو أستروكس بالجيزة

الداخلية

مخدرات

الاتجار بالمخدرات

الطريق الدائري

الجيزة




لا تفوتك
الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة