الداخلية تضبط سيارة أجرة بالطريق الدائرى محملة بـ 15 ألف قرص مخدر

كتب محمود عبد الراضي

نجحت قوات تأمين الطريق الدائرى بالجيزة، فى ضبط أحد الأشخاص بحوزته 15 ألف قرص مخدر بقصد الإتجار.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالاشتراك مع قوة أمنية تابعة للأمن المركزى، بمديرية أمن الجيزة بأعمال التأمين أعلى منطقة صفط اللبن بالطريق الدائرى "اتجاه الوراق" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، تمكنوا من ضبط"إسماعيل .ح.م" مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح - بمحافظة أسيوط، أثناء استقلاله سيارة أجرة، وبحوزته " 1500 شريط لعقار الأبتريل المخدر، بإجمالى 15 ألف قرص) داخل شنطة بلاستيكا.

واعترف المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.