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الخارجية تستقبل وفد بنك التنمية الأفريقى لمتابعة الشراكة الاستراتيجية

الإثنين، 04 مارس 2019 04:30 م
الخارجية تستقبل وفد بنك التنمية الأفريقى لمتابعة الشراكة الاستراتيجية اجتماع نائب وزير الخارجية مع نائب رئيس البنك الأفريقى
كتب ـ أحمد جمعة
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استقبل السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اليوم الاثنين، الدكتور خالد شريف نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى للتكامل والتنمية الإقليمية والوفد المرافق له، والذى يقوم بزيارة جمهورية مصر العربية خلال الأسبوع الجارى.

 

ويأتى اللقاء فى إطار متابعة نتائج الاجتماع الذى عقد بين رئيس الجمهورية والسيد رئيس البنك يوم 12 فبراير الماضي على هامش قمة الاتحاد الأفريقى الأخيرة فى أديس أبابا، وكذلك لمتابعة حوار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك. وتناول اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون المتعددة بين مصر والبنك، خاصةً فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019.

 

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