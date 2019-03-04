الجيش الجزائرى يدمر مخبأ للإرهابيين يحتوى على قنابل ومتفجرات شمالى البلاد

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم عن كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين يحتوي على 9 قنابل تقليدية الصنع بالإضافة إلى كمية من المواد المتفجرة وأدوات تفجير مختلفة بولاية سكيكدة (شمال) ، فيما تم توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، إثر عمليتين منفصلتين بكل من سطيف (شمال) ووهران (شمال غرب).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة (دورية) للجيش أمس إثر عملية بحث وتمشيط بسكيكدة، مخبأ للإرهابيين يحوي 9 قنابل تقليدية الصنع بالإضافة إلى كمية من المواد.

المتفجرة وأدوات تفجير مختلفة، فيما أوقفت مفارز (دوريات) أخرى عنصري دعم للجماعات الإرهابية، إثر عمليتين منفصلتين بكل من سطيف ووهران".

وأوضح البيان أن حرس الحدود بولاية تلمسان (شمال غرب) ضبطوا كمية كبيرة من المخدرات تقدر بقنطارين وستة كيلوجرامات، في حين تمكنت عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش)، بوهران (شمال غرب) من تفكيك شبكة لترويج المخدرات مكونة من 10 أشخاص وتم ضبط 20 كيلوجراما من المخدرات و68 طلقة عيار 9 ملم وقنبلة يدوية.

وأشار البيان إلى توقيف 9 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وبشار (جنوب غرب) والأغواط (وسط).