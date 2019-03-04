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"التمويل الدولية": 14% نسبة تمثيل النساء بمجالس إدارة الشركات بمصر

الإثنين، 04 مارس 2019 12:34 م
"التمويل الدولية": 14% نسبة تمثيل النساء بمجالس إدارة الشركات بمصر البنك الدولى
أ ش أ
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أظهرت دراسة جديدة لمؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولى، أن نسبة تمثيل النساء فى مجالس إدارة الشركات فى مصر تمثل 14% مقارنة مع المتوسط العالمى البالغ 17%.

وحسب الدراسة الصادرة، تحت عنوان "أثر عضوية المرأة فى مجالس الإدارات بالمؤسسات المصرية"، فإن نسبة 2% فقط من الشركات فى منطقة الشرق الأوسط لديها تمثيل نسائى فى مجالس إداراتها، فيما تصعد هذه النسبة إلى 10% فى الأسواق الناشئة و20% فى الأسواق المتقدمة.

وفيما يخص نسبة الشركات ذات الملكية من النساء، تبلغ النسبة فى مصر 16.1%، مقارنة مع 23.3% فى الشرق الأوسط، وحول نسبة مشاركة النساء فى الإدارة العليا فى الشركات، سجلت مصر 7.4% مقارنة مع 5.4% فى الشرق الأوسط، لافتة إلى أن المرأة تمثل 23% من القوى العاملة فى مصر، بالرغم من أن 50% من خريجى الجامعات من النساء.

وكشفت الدراسة أن مشاركة المرأة فى مجلس الإدارة يحسن من أداء المجلس، إذ أن النساء يسهمن فى تكوين منظور أوسع، ويعملن على تحسين آلية إدارة المنازعات والتواصل، لافتة إلى أن مجلس الإدارة من النساء يركز بشكل كبير على بيئة مكان العمل وثقافة الشركة، وهو الأمر الذى يساهم فى زيادة رضا الموظفين، ما يفيد فى بناء قاعدة رأس المال البشرى للمؤسسة.

وخلصت الدراسة إلى أن الشركات التى لديها تمثيل نسائى فى مجالس إدارتها تتفوق على نظيرتها من حيث الإنفاق على البحث والتطوير وتنمية الموظفين وتعزيز المسؤولية المجتمعية كما حققت 2% أقل فى معدل دوران الموظفين.

وأوصت بإدخال تغييرات على نطاق واسع فيما يخص دور المرأة فى مجتمع الأعمال لما له من عائدات قوية على الاقتصاد المصرى بداية من تحسين آلية حوكمة الشركات والشفافية مع التركيز على أداء مجالس الإدارات.


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