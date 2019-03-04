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التحالف: استهدفنا منظومة للدفاع الجوي نصبها الحوثيون في مطار صنعاء

الإثنين، 04 مارس 2019 04:05 م
التحالف: استهدفنا منظومة للدفاع الجوي نصبها الحوثيون في مطار صنعاء المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية " في اليمن، العقيد تركى المالكى
كتب محمد شرقاوى
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قال المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية " في اليمن، العقيد تركى المالكى إن ميليشيات الحوثي تخزن في صعدة وعمران صواريخها الباليستية، ومجموع الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على السعودية بلغت 219 صاروخا، والحوثيون يواصلون انتهاك اتفاق السويد وتعطيل بند إعادة الانتشار في الحديدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن اشتباكات في صرواح بين الحوثيين والجيش الوطني اليمني، والجيش الوطني اليمني يواصل شن عمليات هجومية في حجة، والحوثيون يواصلون عرقلة وصول وتوزيع المساعدات الإغاثية لليمنيين،  مضيفا أن المنظومات الصاروخية التي ينصبها الحوثيون تعرض الملاحة الجوية للخطر.

وتابع التحالف "استهدفنا منظومة للدفاع الجوي نصبها الحوثيون في مطار صنعاء، ونعمل على دعم قبائل حجور إنسانيا وعسكريا لقطع خطوط إمداد الحوثيين، والحوثيون يستهدفون المدنيين اليمنيين في مديرية كشر.  

وعرض التحالف صورا للاستيلاء على صواريخ سام 7 من الحوثيين، ومجمل التصاريح الممنوحة للسفن والمنظمات الإغاثية في اليمن، ويعرض فيديو يظهر دخول الحوثيين إلى مدارس وتحويلها إلى منصات عسكرية.

 


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