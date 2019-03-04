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"الأوقاف" تطلق دروسًا دينية وحلقات تحفيظ لذوى الاحتياجات الخاصة

الإثنين، 04 مارس 2019 09:34 م
"الأوقاف" تطلق دروسًا دينية وحلقات تحفيظ لذوى الاحتياجات الخاصة وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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اعتمد اليوم الاثنين وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مذكرة القطاع الدينى بشأن إقامة دروس دينية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة بمديرية أوقاف القاهرة، وذلك يوم السبت من كل أسبوع اعتبارا من السبت القادم الموافق 9 / 3 / 2019م بمسجد الهدى الإسلامي شرق مدينة نصر ، وسيتم التوسع في هذه الدروس تباعا.
 
وقال بيان صحفى، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام ورعاية وزارة الأوقاف لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة ، وحرصًا من الوزارة على نشر صحيح الدين ومحاربة الفكر المتطرف لكل فئات المجتمع.

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وزارة الاوقاف

السيسى

ذوى الاحتياجات الخاصة

وزير الاوقاف




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