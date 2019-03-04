الأرجنتين تودع "فرانكو ماكرى" والد الرئيس وأحد أهم رجال الأعمال والسياسة

كتبت فاطمة شوقى

توفى فرانكو ماكرى، أحد أهم رجال الأعمال والسياسة ووالد الرئيس الأرجنتينى موريسيو ماكرى، عن عمر يناهز 88 عاما فى منزله، حيث قضى معظم وقته فى الآونة الأخيرة بسبب ظروفه الصحية.

ووجه الرئيس الأرجنتينى شكره على الشبكات الاجتماعية قائلا: "شكرا من القلب على الرسائل والمكالمات والتغريدات والتعليقات التى تلقيتها..شكرا لكم جميعا".

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فإن فرانكو ماكرى، رجل أعمال إيطالى ورئيسا تنفيذيا أرجنتينا، وكان قائد مجموعة ماكرى سوكما، وهى مجموعة اقتصادية أرجنتينية، تتعلق بشكل رئيسى بالبناء، وصناعة السيارات والرحلات الجوية، وصناعة الأغذية، مع العديد من المؤسسات الأخرى فى الأرجنتين التى جعلته أغنى رجل فى الأرجنتين، بقيمة 730 مليون دولار، وفقا لما ذكرته مجلة "فوربس" الأمريكية.

وفى عام 2016 توصل والد الرئيس الأرجنتينى، إلى اتفاق مع نظام العدالة الأرجنتينى لتسوية الديون المستحقة على شركة بريدية يملكها، فيما ألغى موريسيو الصفقة بعد توليه منصب الرئاسة فى الأرجنتين.

أما فى عام 2017 ، فاتهمه رئيس مكتب المدعى العام الاتحادى الجنائى والإصلاحى، خورخى دى ليلو، بالتورط فى رشاوى خاصة بشركة الطيران أقيانكا وارتكاب جرائم غير مشروعة ومفاوضات غير متكافئة والاحتيال ضد الإدارة العامة، وهى قيد التحقيق، إلا أنه تم إعفاؤه من حضور الجلسة فى ديسمبر الماضى بسبب ظروفه الصحية المتدهورة.