اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يبحث فى اجتماع موسع خطط وبرامج الحماية الاجتماعية ويوجه بمساعدة الفئات الأكثر احتياجا.

الرئيس السيسى يبحث فى اجتماع موسع خطط وبرامج الحماية الاجتماعية

البنك المركزى يحذر من تداول أوراق نقدية عليها كتابات أو رسومات





وزير التعليم: 24 مارس الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى





وزير الزراعة بالبرلمان: يوجد 15مليون كلب ضال وجمعيات الرفق بالحيوان ضجيج بلا طحين





مجلس الدولة: لا يجوز معادلة شهادة دكتوراه جامعة رومانيا بالجامعات المصرية





احتجاجات فى إنجلترا ضد تعليم الأطفال المثلية والشذوذ فى المدرسة





الذهب يتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام





غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة





الأهلى يواجه المصرى البورسعيدى 22 إبريل ببرج العرب





مازيمبى يصل اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى دورى الأبطال