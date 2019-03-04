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"اعتداءات جنسية وزواج بالإكراه".. تفاصيل مثيرة بتحقيقات مقتل عاطل على يد ابنيه بأكتوبر

الإثنين، 04 مارس 2019 03:36 م
"اعتداءات جنسية وزواج بالإكراه".. تفاصيل مثيرة بتحقيقات مقتل عاطل على يد ابنيه بأكتوبر جثة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تفاصيل مقتل عاطل على يد ابنيه وشقيق زوجته بسبب اعتدائه جنسيًا على ابنتيه وسوء سلوكه واعتياده تعاطى المواد المخدرة.

واستمعت النيابة برئاسة المستشار على السيسى مدير النيابة لأقوال المتهم الأول "محمود" وهو الابن الأكبر لوالده (المجنى عليه)، والذي قال فى التحقيقات، إن والده كان سبب فى كثير من المشاكل التى حدثت لهم على مدار السنوات الـ 4 الماضية، وعلى رأسها اعتدائه جنسيًا على شقيقتيه.

وأضاف المتهم، أنه عقب زواج شقيقه "أحمد" وإقامته هو وزوجته معهم بالمنزل، بدأ والده فى التحرش بزوجته، وحدث على إثر ذلك مشاجرة بينهما، انتهت بترك شقيقه للمنزل هو وزوجته والاستقلال بحياتهما.

وتابع المتهم، أن والده بدأ التحرش بشقيقتيه "جيهان" 16 عاما، و"نورا" 18 عاما، وحاول إقامة علاقة معهن، وحينما فشل زوج إحداهن لأحد أصدقائه المعروف عنه سوء السلوك، رغما عنها، وهو ما خلق بينهما العديد من المشاكل، والتى انتهت بتركها للمنزل والعودة للإقامة معهم.

وأضاف المتهم، أن والده استغل غيابهم عن المنزل واعتدى على شقيقته بالضرب حتى فقدت الوعى واغتصبها، وهددها بالقتل إن أخبرت أحدا بما حدث، وبعدها بفترة ضبطوه أثناء محاولته الاعتداء على شقيقتهم الصغرى "مريم" فقرروا وضع حد لتصرفاته.

ووضع المتهمون خطة للتخلص من المتهم، فاستدرجه "محمود" باتصال هاتفى وأخبره أنه يخفى مبلغا ماليا فى منطقة المقابر بطريق الفيوم، وطلب منه الذهاب معه لاستخراجها، فذهب بصحبته هو وشقيقه "محمد" وخاله، وهناك أخرج "محمود" فرد خرطوش وأطلق النار على المجنى عليه فسقط غارقًا فى دمائه.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهم فى الواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التى أصدرت قرارا بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.


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