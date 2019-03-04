وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية أن مجلس إدارة الشركة وافق خلال إجتماع بهذا الغرض على قبول استقالة المسئولين الأربعة على الفور ، وذلك بعد صدور توصية من المدعى العام البرازيلى بضرورة إبعادهم عن مناصبهم.

وقرر مجلس ادارة الشركة خلال الاجتماع تعيين إدواردو دى ساليس رئيسا جديدا لمجلس ادارة الشركة التعدينية العملاقة.

وكان السد ، الذى يحجز مخلفات مناجم الشركة فى بلدة برومادينو ، قد إنهار بشكل مفاجىء فى الخامس والعشرين من يناير الماضى.