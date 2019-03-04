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ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم مجموعة فنادق الخليج

الإثنين، 04 مارس 2019 09:33 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم مجموعة فنادق الخليج بورصة البحرين - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.14% رابحا عدد 1.97 نقطة ليصل إلى مستوى 1419.46 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات الفنادق والسياحة والخدمات والبنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 780 ألف سهم، بقيمة قدرها 208 ألف دينار  بحرينى.

وقاد الارتفاع، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 80.81% مدفوعة بسهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 4.55%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.53% مدفوعة بسهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.60%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.28% مدفوعة بسهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة 1.63%، ومصرف السلام-البحرين بنسبة 1.06%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.61%، فيما تراجع سهمى بنك البحرين والكويت بنسبة 2.18%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.72%.


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