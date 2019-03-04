ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط صعود شبه جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% رابحا 31.15 نقطة ليغلق عند مستوى 8565.42 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.17% خاسرا 6.36 نقطة ليغلق عند مستوى 3650.68 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 112.2 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 98 شركة، فيما تراجعت 69 شركة.

وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.28%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.24%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.31%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.24%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.05%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.97%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%.