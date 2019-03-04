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اختيار علاء عز أمينا للغرف الأفريقية وحسام بحرية أمين مساعد

الإثنين، 04 مارس 2019 01:09 م
اختيار علاء عز أمينا للغرف الأفريقية وحسام بحرية أمين مساعد جانب من اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الأفريقية
كتب- إسلام سعيد
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قرر اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، اختيار الدكتور علاء عز أمينا عاما لاتحاد الغرف الأفريقية وحسام بحرية أمين عام مساعد.
 
 
جاء ذلك فى اطار الاجتماعات التى يعقدها اتحاد الغرف الأفريقية، فى مصر برئاسة أحمد الوكيل، فى ختام فعاليات ملتقى مصر الرابع للاستثمار والذى انطلق مساء السبت الماضى.
 
 
يشارك في الاجتماعات المنعقدة الآن فى أحد فنادق القاهرة قرابة  34 رئيس اتحاد غرف افريقية، لمناقشة مستقبل عمل الغرف الأفريقية خلال الفترة المقبلة، وكذلك بحث سبل تذليل عقبات حركة التجارة البينية بين دول القارة السمراء.

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