video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 10:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إنشاء مركز طبى بكفر شكر بتكلفة 7 ملايين جنيه

الإثنين، 04 مارس 2019 09:30 م
إنشاء مركز طبى بكفر شكر بتكلفة 7 ملايين جنيه محافظ القليوبية
القليوبية ابراهيم سالم _ نيفين طه
إضافة تعليق
أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الإنتهاء من إنشاء مركز طبي جديد بمدينة كفر شكر،  علي مساحه ٤٠٠ متر بتكلفة 7 ملايين جنيه ويتكون من طابق أرضى و ٣ أدوار علوى.
 
 
 
وقال ان المركز الجديد جاري تجهيز العيادات وامدادها بكافة التخصصات لتقديم خدمات التطعيمات والطوارئ والأسنان والتحاليل والاشعة ورعاية الامومه والطفوله وقسم كامل للولاده الطبيعية من حجرة كشف وولاده ومابعد الولاده وأماكن التعقيم ومعامل وعيادات تخصصية وقاعه اجتماعات وسكن للأطباء والتمريض وخدمات مكتب الصحة والملفات.
 
واشار في تصريحات صحفية اليوم، الي ان المبنى أقيم علي ارض مستشفى كفر شكرالمركزي القديمة والتي صدر لها قرار ازالة وتم نقلها بمكانها الجديد، لافتا الي انه جاري التنسيق والتواصل مع وزارة الصحة لتركيب اسانسير للمبنى ولتجهيز المركز تجهيزا شاملا لتقديم افضل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتيسيرا عليهم لمواجهة معاناة الذهاب الي مدينة بنها لتلقي العلاج .

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يعلن إلغاء كابينة كهرباء أمام المركز الطبى بطوخ لحماية المواطنين

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة