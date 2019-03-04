إنشاء مركز طبى بكفر شكر بتكلفة 7 ملايين جنيه

القليوبية ابراهيم سالم _ نيفين طه

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الإنتهاء من إنشاء مركز طبي جديد بمدينة كفر شكر، علي مساحه ٤٠٠ متر بتكلفة 7 ملايين جنيه ويتكون من طابق أرضى و ٣ أدوار علوى.

وقال ان المركز الجديد جاري تجهيز العيادات وامدادها بكافة التخصصات لتقديم خدمات التطعيمات والطوارئ والأسنان والتحاليل والاشعة ورعاية الامومه والطفوله وقسم كامل للولاده الطبيعية من حجرة كشف وولاده ومابعد الولاده وأماكن التعقيم ومعامل وعيادات تخصصية وقاعه اجتماعات وسكن للأطباء والتمريض وخدمات مكتب الصحة والملفات.

واشار في تصريحات صحفية اليوم، الي ان المبنى أقيم علي ارض مستشفى كفر شكرالمركزي القديمة والتي صدر لها قرار ازالة وتم نقلها بمكانها الجديد، لافتا الي انه جاري التنسيق والتواصل مع وزارة الصحة لتركيب اسانسير للمبنى ولتجهيز المركز تجهيزا شاملا لتقديم افضل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتيسيرا عليهم لمواجهة معاناة الذهاب الي مدينة بنها لتلقي العلاج .