أسعار الذهب اليوم الاثنين 4-3-2019 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، 4 مارس 2019 فى مصر، أول تعاملات الأسبوع فى سوق الصاغة عقب الإجازة الأسبوعية.

وسجل سعر الذهب اليوم الاثنين 4 مارس لعيار 21 قرابة 636 جنيها للجرام فى ظل ثبات سعر أوقية الذهب عند 1293 دولار للأوقية.



وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

- سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 636 جنيها للجرام

- سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 727 جنيها للجرام

- سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 545 جنيها للجرام

- الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5096 جنيها للجرام

- أوقية الذهب "السعر العالمى": 1293 دولار .

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.