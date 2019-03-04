أسامة الأزهرى: الهدف الأسمى من تجديد الخطاب الدينى هو تأهيل العقول

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الهدف الحقيقى من السعى لتجديد الخطاب الدينى هو تأهيل العقول التى تقرأ القرآن الكريم.

واعتبر الأزهري، أن الهدف الأسمى لتجديد الخطاب الدينى هو أن يجد المجتمع الطالب يقرأ المادة الدينية فينعكس عليه هذا المنهج فى تفكيره وسلوكياته وهواياته.

وطالب مستشار رئيس الجمهورية الديني، بضرورة احتواء المناهج على شخصيات ورؤى كأمثال الشيخ رفاعة الطهطاوى داخل المناهج التعليمية للطلاب، مؤكدا أنه يرغب فى توفير مناهج تعليمية تخلق طالب مبدع يستطيع من خلال علمه أن يصنع الحضارة المصرية المعاصرة دون وجود التطرف.

وحضر المؤتمر كل من: الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ومكرم محمد أحمد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.