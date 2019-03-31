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42 عاما فى السجن.. براءة رجل وعمه من تهمة قتل فى أمريكا "صور"

الأحد، 31 مارس 2019 05:22 م
42 عاما فى السجن.. براءة رجل وعمه من تهمة قتل فى أمريكا "صور" رجل وعمه يحصلان على البراءة
كتب محمد عبد العظيم
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42 عاما قضاها رجل وعمه داخل السجن فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن حصلا على البراءة فى النهاية من قضية قتل تم إتهامهما فيها، وحصلا على حكم بالسجن مدى الحياة.

المتهم وعمه بعد الحصول على البراءة بعد 42 عاما فى السجين
المتهم وعمه بعد الحصول على البراءة بعد 42 عاما فى السجين

وتعود تفاصيل  القضية إلى عام 1976، حين حُكم على كليفورد ويليامز الذى يبلغ من العمر حاليا 76 عاما، وابن أخيه هوبرت ناثان مايرز والذى وصل عمره إلى 61 عاما بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهما خطأ بقتل جانيت ويليامز وإصابة صديقتها نينا مارشال، حيث اعترف الأخير بأنهم من قاما بقتل صديقته، وذلك وفق ما ذكرته "ديلى ميل".

الدموع تسيطر على مشهد البراءة
الدموع تسيطر على مشهد البراءة

واستقبل الراجل وعمه خبر البراءة بفرحة شديدة غلبتها الدموع، وحينما خرجا من السجن قاما بتقبيل الأرض لشعورهما بالحرية من جديد وعودتهما إلى الحياة بعد أن كان الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة، وتأتى هذه البراءة فى إطار برنامج مراجعة الأدلة الخاصة بمثل هذه القضايا، حيث اعترف أحد الأشخاص قبل وفاته بأنه من قام بإطلاق النار على الفتاة.

الراجلان يتحدثان إلى وسائل الإعلام عقب الحصول على البراءة
الراجلان يتحدثان إلى وسائل الإعلام عقب الحصول على البراءة

وقال مايرز ، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط عند إدانته، في مؤتمر صحفي بعد جلسة البراءة إن أول شيء يريد القيام به هو إعادة إقامة علاقات مع أسرته.

المتهم يقبل الأرض عقب الخروج من السجن والحصول على البراءة
المتهم يقبل الأرض عقب الخروج من السجن والحصول على البراءة

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