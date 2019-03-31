وزير خارجية روسيا: لا أرى فى الدبلوماسية الأمريكية سوى الإنذارات والعقوبات

موسكو (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، اليوم الأحد، إن أدوات الدبلوماسية الأمريكية لم يتبقى منها سوى الإنذارات والعقوبات.

وأضاف لافروف - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "لا أرى فى الدبلوماسية الأمريكية سوى الإنذارات، والعقوبات فى حال عدم قبولها.. لقد اختفت الأدوات الأخرى من الترسانة الأمريكية بطريقة ما.. إنه أمر مؤسف"، وذلك ردًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، التى قال فيها إنه يأمل بالاشتراك مع الحلفاء فى حلف شمال الطلسى "ناتو"، فى الإعلان عن إجراءات جديدة ضد روسيا فى أوائل أبريل بسبب الوضع فى أوكرانيا.

وتابع لافروف: "إذا كنت تعمل كوزير للخارجية، فأنت بحاجة إلى البحث عن مناهج دبلوماسية لمختلف المشكلات".

وكان بومبيو قد أعلن فى وقت سابق، أنه يأمل فى أن يعلن - مع "ناتو" - الأسبوع القادم عن إجراءات جديدة ضد روسيا بسبب الوضع فى أوكرانيا.

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فى ذلك والولايات المتحدة، قد تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا فى مارس عام 2014 بعد استفتاء فى شبه الجزيرة وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا الاتحادية، اعتباراً من 18 مارس 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية فى شبه جزيرة القرم ومدينة "سيفاستوبول".