وزير النقل يعين "نادر سمير" رئيسا لهيئة الطرق خلفا لـ"عادل ترك"

كتب رضا حبيشى

كشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل أن المهندس كامل الوزير وزير النقل قرر تعيين اللواء نادر سمير رئيسا لهيئة الطرق والكبارى خلفا للواء عادل ترك الذى انتهت فترة رئاسته للهيئة ببلوغه سن المعاش.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن رئيس هيئة الطرق والكبارى الجديد سيتولى مهام منصبه رسميا ابتداء من غدا الاثنين، لافتا إلى أن ترك تم التجديد له مرة بعد بلوغه سن المعاش لمدة عام ينتهى اليوم الأحد.

وأكدت المصادر أنه تم تعيين ترك رئيسا للشركة القابضة للطرق والكبارى، خلفا للمهندس صلاح صابر.