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وزير الخارجية الباكستانى يدعو المعارضة إلى التعاون مع الحكومة

الأحد، 31 مارس 2019 04:59 م
وزير الخارجية الباكستانى يدعو المعارضة إلى التعاون مع الحكومة شاه محمود قريشى وزير الخارجية الباكستانى
إسلام آباد /أ ش أ/
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دعا وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، اليوم الأحد، قادة أحزاب المعارضة فى بلاده إلى التعاون مع حكومة إسلام آباد؛ للتصدى للقضايا التى تواجه البلاد.

وقال قريشي- فى تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية- "يتعين على أحزاب المعارضة أن يضعوا خلافاتهم جانبا ويلعبوا دورا فى قيادة البلاد نحو مسار التقدم".

وأشار وزير الخارجية الباكستانى إلى أنه رغم أن البلاد تواجه عددا من التحديات المختلفة، تسعى الحكومة القائمة إلى وضع الدولة فى طريق التنمية.

وأضاف أن المفوض السامى الباكستانى لدى الهند سهيل محمود سيتولى منصب وكيل وزارة الخارجية بعد تقاعد تهمينا جانجوا.

 


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