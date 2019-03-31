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وزير الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن المسئولية وفضائل شعبان

الأحد، 31 مارس 2019 08:24 ص
وزير الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن المسئولية وفضائل شعبان دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن خطبة الجمعة المقبلة ستكون عن موضوع المسئولية، وبيان أن كل إنسان راع ومسئول عن رعيته، بداية من المسئولية الشخصية أمام الله عز وجل وأمام النفس وأمام المجتمع، فالمسئولية الأسرية، فالمسئولية الوظيفية، فالمسئولية الوطنية.

 

وأضاف الوزير فى بيان، أن الحياة كلها قائمة على المسئوليات التكاملية والحقوق والواجبات المتبادلة والاحترام والتقدير المتبادل، سواء على مستوى الأسرة أم على مستوى المجتمع أم على مستوى الدول، مع التأكيد على أن الوظائف العامة مسئولية وتكليف قبل أن تكون تشريفا، كما أننا لا يمكن أن نتجاوز مناسبة قدوم شهر شعبان وبيان فضائله، وهو ما يتم تناوله فى الخطبة الثانية من الجمعة المقبلة الأولى من شهر شعبان 1440 هـ الموافقة الخامس من أبريل 2019 م .

 


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